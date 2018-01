Seck vandaag van Genk 1 miljoen euro 00u00 0

Racing Genk en Waasland-Beveren bereikten gisteravond een mondeling akkoord over de transfer van Ibrahima Seck. De 28-jarige Senegalese middenvelder legt vandaag zijn medische tests af in Genk, nadien staat niets een overgang nog in de weg. Seck volgt dus op die manier zijn ex-coach Philippe Clement naar de Luminus Arena. Sinds de komst van Clement was een nieuwe defensieve middenvelder topprioriteit in Genk.

