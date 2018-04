Seck pleit zichzelf én Luyindama vrij 09 april 2018

Luyindama kreeg helemaal op het eind nog rood voor een elleboog in de nek van Seck, de Senegalees kwam zelf weg zonder kaart, nadat ook hij zijn elleboog gevaarlijk liet zwaaien. "Dat was een gewoon duel, de scheids zag het en floot niet. Geen overtreding dus. Eerlijk gezegd denk ik ook niet dat Luyindama een rode kaart verdiende. Hij raakte me nauwelijks." (DPB)

