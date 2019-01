Seck en Peeters leggen medische testen af 05 januari 2019

Met hoeveel stapt Zulte Waregem morgen op het vliegtuig richting Marbella? Francky Dury en co. hopen alvast met alle drie de nieuwkomers. Ibrahima Seck en Stef Peeters leggen vandaag hun medische testen af. Idrissa Sylla deed dat eerder al - enkel een handtekening van QPR staat de overgang nog in de weg. Essevee beslist overigens straks pas welke (overbodige of geblessseerde) spelers achterblijven in België. Zondagavond traint de club een eerste keer op Spaanse bodem. (VDVJ)