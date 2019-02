Sebastien wordt in de cel... Axelle 20 februari 2019

We kennen acteur Sebastien Dewaele (40) vooral van zijn rol in 'Eigen Kweek', maar vanaf vanavond maakt hij ook zijn opwachting in 'Gent West'. Daar vertolkt hij Axelle Van Haver en speelt hij dus z'n eerste transgender-rol. De draaiperiode was één van de spannendste uit zijn carrière, zegt hij. "Toen ik de eerste keer op de set verscheen, volledig in tenue, was iedereen verbluft. Ik liep de hele dag met pruik en wimpers op. Iedereen zei dat ik eruitzag als de zus van Reinhilde Decleir." Dewaele heeft het over een droomrol. "De rol van Axelle staat mijlenver af van alles wat ik tot nu toe heb gedaan. Geen enkele acteur zou hier nee tegen zeggen." (DBJ)

