Seba (22) was elke dag uren onderweg om favoriete doelman te zien trainen: voetbalclub regelt flat voor autistische fan Redactie

21 april 2018

00u00 0 De Krant Voetbalclub Lommel SK heeft voor een autistische fan die elke dag vanuit Antwerpen de trein nam om z'n favoriete doelman aan het werk te zien tijdens training, een appartement geregeld in het centrum van de Limburgse stad. "Ik ben gelukkig hier", zegt Seba (22). "Ook als de keeper naar een andere ploeg verhuist, blijf ik in Lommel."

September 2017. Het seizoen in de eerste amateurklasse is pas begonnen wanneer de weinige toeschouwers tijdens de dagelijkse training van Lommel SK bijna gelijktijdig hun hoofd draaien. In de buurt van één van de doelen staat ineens een jongeman die ze hier nog nooit gezien hebben. Als hij een dag later opnieuw opduikt naast het trainingsveld, spreekt iemand hem aan: "Wie ben jij eigenlijk?"

"Sebastien Cabal, maar iedereen noemt mij Seba", antwoordt hij een beetje zenuwachtig. "Ik kom uit Antwerpen en ik ben een grote fan van jullie keeper, Michaël Clepkens. Ik ben met de trein gekomen, en dat ga ik vanaf nu elke dag doen."

"Niet alleen door wat hij zei, maar ook door de manier waarop, wisten we meteen dat Seba geen gewone jongen was", zegt Greet Vanbrabant, manager van Lommel SK. "Hij lijdt aan autisme en heeft de mentale leeftijd van iemand van 12 jaar. Maar dat hield hem niet tegen om elke dag naar de training te komen. Hij nam in Antwerpen de trein naar Lommel (een rit van ruim een uur, red.), om dan nog een halfuur te wandelen tot aan ons stadion. Vanaf dag één keek iedereen hier vol bewondering én verwondering naar Seba."

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Seba

sport

sportdiscipline

voetbal