Exclusief voor abonnees Seb Lheureux (VK Ninove) zorgt voor zekerheid tegen Bornem 24 september 2019

00u00 0 De Krant VK Ninove zette hekkensluiter Bornem opzij zonder franjes. Kort na de rust legde Seb Lheureux de partij in een beslissende plooi. De middenvelder zag zijn team niet de beste match van het seizoen spelen.

Derde amateurklasse A

"Verschillende factoren lagen aan de basis. Zo was de tegenstander, met alle respect, te zwak. Daarnaast speelde de warmte en de vermoeidheid een rol. Het is altijd leuk om te scoren en zeker als je dan de rust in de ploeg kan brengen. We konden nadien een stuk relaxer spelen", aldus Lheureux.

Enkel op het veld van Olsa Brakel liet Ninove punten liggen. Komende zaterdag staat op de Kloppers de clash gepland tegen Wetteren, dat samen met Olsa aan kop staat. "Niet toevallig, het zijn twee ploegen met veel kwaliteiten. Zeker Wetteren heeft de ambitie om kampioen te spelen. Voor ons is dit een echte referentiewedstrijd. Dat was Olsa ook, alleen is deze partij thuis. In principe kunnen we dan meer onze kwaliteiten uitspelen. We moeten altijd uitgaan van onze eigen sterkte, ook tegen de toppers. Als we zaterdag winnen, dan kunnen we ons opmaken voor een seizoen bovenin. Als dat niet lukt, dan moeten we misschien met iets minder tevreden zijn. We hebben alleszins de kwaliteiten om mee te spelen. Bovendien heeft de coach een pak meer wisselmogelijkheden in vergelijking met vorig jaar."

Lheureux is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ninove. Net als vorig jaar is hij de onbetwiste patron op het middenveld. "Ik ken mijn plaats en de coach weet wat hij aan mij heeft. Ninove is een zeer aangename club om voor te voetballen. Er is altijd ambitie, ook dit jaar ondanks dat we nieuw zijn in de reeks. Zo heb ik het graag. Het is voor mij zeer moeilijk in te schatten waar we kunnen eindigen. Op Brakel na waren de tegenstanders niet van het sterkste niveau. Ook wij voetbalden niet altijd op topniveau. Ik verwacht wel een intense match zaterdag. Wetteren zal de leidersplaats verdedigen en wij moeten proberen daar onze sterktes tegenover te zetten." (DVW)