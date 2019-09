Exclusief voor abonnees Seb Coe herverkozen als IAAF-voorzitter 26 september 2019

Moeilijk was het niet wegens geen tegenkandidaten, maar Seb Coe werd gisteren in Doha unaniem (203 stemmen op 203) herverkozen als voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). In 2015 volgde de nu 62-jarige Brit de corrupte Senegalees Lamine Diack op. Coe, ex-olympisch kampioen op de 1.500m, mag er nu nog eens vier jaar bij doen. (VH)