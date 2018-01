Sea Life heeft beste brochure: "Toen ik ze zag, wist ik het meteen" 19 januari 2018

Sea Life in Blankenberge mag bogen op de beste toeristische brochure ter wereld. Een folder van de kustattractie viel in de prijzen tijdens de Best Brochure Awards, een wedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door de internationale vereniging van verdelers van toeristische brochures en gidsen Visitor International. Het is de eerste keer dat een Belgische brochure die eer te beurt valt. "Toen ik de brochure van Sea Life zag, wist ik meteen dat dit een succes zou worden: een kleurrijke, vrolijke, overzichtelijke boodschapper met een aankondiging van iets nieuws", zegt Ben Tirions van BHS Promotions, de firma die de brochure verdeelt. De winnaar werd gekozen uit 19.000 brochures en gidsen. (WVK)

