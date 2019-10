Exclusief voor abonnees Sea Grill (2 sterren) verhuist naar La Villa Lorraine (1 ster) 26 oktober 2019

Het Brusselse visrestaurant Sea Grill - met twee Michelinsterren één van de hoogst aangeschreven restaurants in de hoofdstad - verkast begin mei naar La Villa Lorraine. De verhuis komt er omdat het Radisson Blu Hotel aan de Wolvengracht, waar het restaurant nu is gevestigd, wordt verbouwd. Het tweesterrenrestaurant van topchef Yves Mattagne zal op 31 december sluiten en verkast naar La Villa Lorraine, vlak bij het Ter Kameren bos en goed voor één Michelinster. De decoratie en indeling van de Villa Lorraine zullen helemaal aangepast worden. Als alles goed gaat, moet de Sea Grill daar op 7 mei openen. Van 15 januari tot 30 april zal Mattagne een pop-uprestaurant openen, maar die locatie is nog geheim. La Villa Lorraine blijft nog tot 22 februari open. (JCV)

