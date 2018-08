Scoutsmeisje (15) zwaargewond na aanrijding in Nederland 02 augustus 2018

00u00 0

Een 15-jarig meisje van een Belgische scoutsgroep is zwaargewond geraakt toen ze gisteravond werd aangereden door een auto in het Nederlandse Bergeijk. De bestuurder van de auto is ook een Belg. Hij wordt verhoord. Het meisje liep in een groep van zo'n twintig jongeren toen ze door de auto werd gegrepen. Een ambulance kwam ter plaatse, maar de tiener moest met een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. De overige scoutsleden worden opgevangen door medewerkers van Slachtofferhulp Nederland.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN