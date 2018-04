Scoutsgroep opgeschrikt door man met wapen 09 april 2018

Enkele scouts uit de regio van het Vlaams-Brabantse Halle hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de schrik van hun leven beleefd. Toen ze rond 3 uur over de zeedijk wandelden tussen Oostende en Middelkerke, werden ze bedreigd door een man die met een wapen zwaaide. Wélk wapen precies, was onduidelijk, maar hij zou er alleszins "dreigende bewegingen" mee gemaakt hebben. Intussen riep hij ook iets onverstaanbaars. De jongeren zetten het op een lopen, waarna enkele leidsters de politie belden. Die kwam met meerdere combi's ter plaatse, maar van de verdachte man ontbrak elk spoor. (JHM)