Scouts riskeren vier jaar cel voor foute grap 24 januari 2018

Twee scouts uit Hoevenen die voor de grap de broek van een slapende vriend in brand staken, riskeren vier jaar effectieve celstraf. Sander L. (26) goot in maart 2016 na een fuif wat lampenolie op de broek van zijn slapende vriend. Sander was echter zo zat dat hij flink wat olie op de grond morste. Sebastiaan S. stond erbij en greep niet in toen Sander de broek in brand stak.

