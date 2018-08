Scouts niet blij met nieuwe attractie 'Welp' in Bobbejaanland 25 augustus 2018

Pretpark Bobbejaanland pakt dit najaar uit met een nieuwe attractie in het thema van 'Welp', de horrorfilm uit 2014 waarin een groep scouts op zomerkamp trekt naar de Ardennen. Hoewel Scouts en Gidsen Vlaanderen destijds de volledige medewerking gaf voor de film, wil de jeugdvereniging nu niét gelinkt worden aan de nieuwe attractie. Dat maakten ze gisteren bekend. "De film was een artistiek project, maar dit staat mijlenver van ons pedagogisch project om op een sobere manier activiteiten voor jongeren uit te werken met de nadruk op rust en genieten van de natuur", zegt woordvoerder Jan Van Reusel. "We hopen dat Bobbejaanland begrip toont voor ons standpunt en alles wat naar de scouts verwijst of op onze uniformen of logo's lijkt, weglaat."

