Scout Essevee weigert paars-wit 05 april 2018

Anderlecht heeft een poging ondernomen om Toon Mertens weg te plukken bij Zulte Waregem. Mertens is een gewaardeerde scout met een enorm netwerk. Hij verkoos om de aanbieding af te slaan. De reden was de ambitie die hij voelt aan de Gaverbeek om een vaste waarde in play-off 1 te worden. Leuk detail: het was Luc Devroe die Mertens probeerde te overtuigen om de overstap naar Anderlecht te maken. Het mag dus duidelijk zijn dat Devroe, gisteren trouwens op Neerpede, nu al zijn stempel wil drukken op het sportieve beleid van paars-wit. (PJC)