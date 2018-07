Scotch & Soda staat in de etalage 10 juli 2018

Het Nederlandse kledingmerk Scotch & Soda staat te koop. De Amerikaanse investeringsgroep Sun Capital heeft zakenbank Goldman Sachs onder de arm genomen om de modeketen te verkopen, zo meldt 'Het Financieele Dagblad'. Volgens analisten zou Sun Capital in staat moeten zijn om de aankoopprijs uit 2011, namelijk 350 miljoen euro, terug te verdienen via een verkoop. Veel plezier heeft Sun Capital niet aan de keten beleefd. Want Scotch & Soda leed onder de malaise in de modesector, en leed twee jaar geleden nog een nettoverlies van 5?4 miljoen euro. Na een herstructurering is de ommekeer ingezet. In het meest recente boekjaar, dat in mei 2017 afliep, kon Scotch & Soda uitpakken met een brutobedrijfswinst van 50,90 miljoen euro.

HLN