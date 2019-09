Exclusief voor abonnees Scooter die amper 25 km/u rijdt, mag geen fietser inhalen in fietszone 12 september 2019

00u00 0

Een scooterbestuurder is in Kortrijk op de vingers getikt door de politie omdat hij een fietser had ingehaald in een fietszone. In dergelijke zones mag geen enkel motorvoertuig fietsers voorbijsteken - auto's niet, maar dus ook scooters niet, zelfs al halen die zélf amper 25 km per uur. "Deze week had ik een fietser voor mij die tergend traag reed: 7 km per uur. Plaats zat om die veilig in te halen, maar ik mag niet", zegt scooterbestuurder Vincent Vandorpe. Als hij na zijn berisping nog eens betrapt wordt, krijgt hij een boete van 58 euro. Speed pedelecs - e-fietsen die tot 45 km per uur kunnen rijden - mogen dan weer wél voorbijsteken. Hetzelfde geldt voor e-steps, die soms ook sneller kunnen dan een scooter, want die worden als fiets gezien in de regelgeving. Het Kortrijks stadsbestuur gaat nu bekijken of de regels aangepast kunnen worden. (LPS)

