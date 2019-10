Exclusief voor abonnees Scoort Ronaldo z'n 700ste? (Of maakte hij die al?) 14 oktober 2019

Statistiekenfetisjisten discussiëren er sinds vrijdag over. Heeft Cristiano Ronaldo z'n 700ste goal uit zijn carrière gemaakt tegen Luxemburg, of kan hij pas vanavond in Oekraïne die mijlpaal ronden? De Portugees scoorde vorige week de 2-0. Volgens Marca was dat de 700ste goal uit z'n carrière. Maar is dat wel zo? De naakte cijfers beweren dat Cristiano's teller voorlopig op 699 staat. De discussie is terug te leiden tot de wedstrijd Real Sociedad-Real Madrid uit 2010. Ronaldo trapte toen een vrije trap via de rug van Pepe in doel. Mateu Lahoz, de scheidsrechter in die wedstrijd, oordeelde dat Pepe de goal had gemaakt. Elk z'n waarheid. Drie keer raden wat die van Ronaldo is. (NVK)