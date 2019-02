Scoort Degrendele eens in de sprint? 28 februari 2019

00u00 0

Nicky Degrendele (sprint) en Moreno De Pauw (scratch) komen vandaag in actie. In een sprinttoernooi op een internationaal kampioenschap scoorde Degrendele tot nog toe niet. Omdat ze het moeilijk heeft om een sterke tweehonderd meter te rijden. "Toch hoop ik ooit in de sprint goed te zijn", benadrukt de regerende wereldkampioene in de keirin. "Op een moment komt het er zeker uit."