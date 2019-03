Schwartz (Oostende): "Dit doet extra pijn" 11 maart 2019

"Antwerp was collectief sterker en speelde veel agressiever dan wij", vertelt Loïc Schwartz (21 ptn), de enige uitblinker bij Oostende. "Twee keer konden we eventjes de bovenhand nemen en een kloof dichten. Telkens hadden ze een antwoord klaar. Ik kan niet ontkennen dat ze verdiend gewonnen hebben. Toch doet deze nederlaag extra pijn. We werkten hier een heel jaar naartoe en stonden vandaag zeker niet op ons sterkst. Ik heb alles gegeven, maar finaal komen we zes puntjes tekort. Toch mogen ze ons zeker niet afschrijven. Eens we weer compleet en gezond zijn, zullen we er zeker opnieuw staan." (JLO)