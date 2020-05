Exclusief voor abonnees Schuursponzen 12 mei 2020

00u00 0

Een van de opvallendste shoppers gisteren was Dirk. De 71-jarige man liep door de Steenstraat in Brugge met... een pakje gekleurde schuursponzen in de hand. "In de Delhaize en de Carrefour waren ze uitverkocht en ik zit al sinds vrijdag zonder. Ik kwam dan maar eens kijken: hier heb ik er wél gevonden", glimlacht Dirk, die zonder mondmasker rondliep. "Schrik? Maar neen, dat heb ik in mijn leven nog niet gehad. Behalve van mijn schoonmoeder dan. (lacht) Ach, ik weet dat ik tot de risicogroep behoor, maar ik ben voorzichtig." (MMB)

