Schutter of redder? 14 april 2018

00u00 0

Als er de jongste jaren iémand crimekoningin Karin Slaughter geregeld naar de kroon stak, is het wel Lisa Gardner. Met 22 miljoen verkochte romans in meer dan dertig landen prijkt ze bovenaan het lijstje van meest geprezen en succesvolle thrillerauteurs. Ook 'Achter je' is weer een geweldig spannende, ingenieus opgebouwde en knap geschreven pageturner. Plus: na bijna tien jaar een blij weerzien met FBI-profilers Pierce Quincy en Rainie Connor. Zij gaan deze keer in de bossen van Oregon de broer van hun pleegdochter Sharlah achterna, die verdacht wordt van meerdere schietpartijen. Tot blijkt dat er iets helemaal anders aan de hand is.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN