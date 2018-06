Schutter Luik probeerde wapens te kopen via celmaten 08 juni 2018

00u00 0

Enkele dagen voor de geradicaliseerde Benjamin Herman in Luik twee agenten en een student doodschoot, benaderde hij medegevangenen om wapens te kopen. Dat heeft minstens één gedetineerde volgens RTBF verklaard aan de speurders. De man zegt dat Herman in de cel goed bevriend was met ene Joey Leclerc. Net als Herman had hij zich in de cel bekeerd tot de islam en was geradicaliseerd. Met z'n tweetjes vroegen ze medegevangenen om wapens voor hen te regelen. Leclerc zou een aanvraag hebben ingediend om op dezelfde datum als Herman penitentiair verlof te krijgen. Maar hij kreeg geen toestemming. De speurders zouden onderzoeken of de twee de aanslag samen hebben voorbereid.