schutter jaagt op daklozen in Las Vegas 14 februari 2018

De politie van Las Vegas is op zoek naar een dolle schutter die de jongste twee weken al zes slachtoffers maakte. Twee van hen overleefden het niet. De dader lijkt het vooral op daklozen gemunt te hebben. Zijn meest recente slachtoffer was Michael Hadley (25), wiens lichaam op 3 februari in de woestijn ten noordwesten van Las Vegas werd gevonden. De politie verspreidde een opsporingsbericht om de dader, die met een SUV rijdt, te vinden. Tien dagen geleden stuurde de politie al een schokkende video de wereld in waarop te zien was hoe een dakloze man onder een brug werd neergeschoten door iemand die uit een SUV was gestapt. Opmerkelijk: de schutter wordt vooralsnog niet als 'seriemoordenaar' beschouwd - dat ben je in de VS pas als je drie of meer mensen binnen de maand doodt. "Nu nog niet, maar hij is in elk geval op weg om er één te worden", aldus Robert Plummer van de politie van Las Vegas. (MU)

