Schutter had jarenlange vete met Amerikaanse krant 30 juni 2018

De man die donderdag vijf mensen doodschoot op een redactie in de Amerikaanse staat Maryland, had een langlopend conflict met de krant. Jarrod Warren Ramos (38) klaagde in 2012 twee reporters van 'The Capital' in Annapolis aan voor smaad omdat ze schreven dat hij een ex-klasgenote had gestalkt. Maar hij verloor zijn zaak, ook in beroep. In 2013 uitte hij doodsbedreigingen, maar de krant besliste toen in overleg met de politie om geen klacht in te dienen, denkend dat zijn woede wel zou bekoelen. De twee reporters werken al lang niet meer voor de krant, maar dat hield Ramos niet tegen om vier journalisten en een verkoopsmedewerkster te doden. Hun foto's verschenen gisteren op de voorpagina van 'The Capital', die voor de rest bijeengeschreven werd door journalisten van het zusterblad 'The Baltimore Sun'. De opiniebladzijde bleef leeg, op een eerbetoon aan de doden en de vermelding "We zijn sprakeloos vandaag" na. (GVV)

