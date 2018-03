Schuster (ex-Real) moet team Carrasco uit slop helpen 20 maart 2018

00u00 0

Bernd Schuster (58) is niet vies van een flinke uitdaging. De Duitser moet een einde maken aan de reeks kansloze nederlagen van Dalian Yifang, het team van Yannick Carrasco. Gisteren arriveerde Schuster, met in zijn zog zes assistenten, in China en werd zijn komst afgerond. Voor Ma Lin, die de eerste drie speeldagen (zonder succes) leidde, wordt een nieuwe rol gezocht. Tijdens zijn spelerscarrière zorgde Schuster geregeld voor ophef met zijn opvallende keuzes. Zo verkaste hij van Barcelona naar rivaal Real Madrid om vervolgens naar stadsgenoot Atlético te trekken. Als coach boekte Schuster zijn grootste triomf bij de Koninklijke, door in 2008 de landstitel en Spaanse Supercup te winnen. Nadien volgden weinig geslaagde passages bij Besiktas en Malaga. Sinds 2014 zat Schuster zonder werk. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN