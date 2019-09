Exclusief voor abonnees Schumacher naar Parijs gebracht voor "nieuwste stamceltherapie" 11 september 2019

Michael Schumacher (50) is overgebracht naar Parijs. Het Georges-Pompidou-ziekenhuis, waar hij behandeld moet worden, zwijgt in alle talen uit "medisch beroepsgeheim", maar volgens Franse media zou de voormalige Formule 1-piloot er de allernieuwste stamceltherapie krijgen. Eind 2013 liep hij zware hersenschade op toen hij bij een ski-ongeval met zijn hoofd een steen raakte in het Franse skioord Méribel. Hij werd maanden in een kunstmatig coma gehouden, waaruit hij vier jaar geleden ontwaakte. Over zijn exacte medische toestand houdt zijn familie sindsdien de lippen stijf op elkaar.

