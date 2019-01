Schumacher 50 maar nieuws is er niet 03 januari 2019

Michael Schumacher is vandaag vijftig geworden. Voor zijn entourage een aanleiding om nog eens te communiceren en dus... niets te zeggen. "We doen alles om hem te helpen", was de essentie van de boodschap. En dat er niet meer nieuws te rapen valt, dat legden zijn management en familie uit op dezelfde manier als de voorbije vijf jaar, zoals we vorige week in deze krant uitlegden. Of in ieder geval een andere versie van het bekende refrein: "We volgen daarin Michaels wensen en houden gevoelige onderwerpen voor ons, zoals zijn gezondheid en privéleven", klonk het. "Jullie kunnen allemaal zeker zijn dat hij in de beste handen is", las het persbericht voorts. "We doen alles dat menselijk mogelijk is om hem te helpen. Hopelijk begrijpen jullie dat. Dat was Michaels wens en die volgen we. We danken jullie voor alle vriendschap en wensen jullie een gezond en gelukkig 2019."

