Schulden van NMBS dalen tweede jaar op rij 30 maart 2019

De schuldenberg van de NMBS verkleinde in 2018 met 107 miljoen euro en bedraagt nu nog 2,376 miljard euro. Ook in 2017 was er een afname. Daarmee ligt de schuld voor het eerst onder het niveau van begin 2014, en dat was het niveau dat de NMBS van de federale regering tegen 2020 moest halen.

