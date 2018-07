Schuldeisers zien meeste geld van Optima terug 04 juli 2018

De kans is zeer reëel dat de meeste schuldeisers van de failliete Optima Bank een groot deel van hun geld zullen recupereren. Uit een tussentijds verslag van de curatoren blijkt dat ze intussen al 75 miljoen euro op de rekening hebben staan en daarmee de bevoorrechte schuldeisers grotendeels kunnen terugbetalen. Het gaat dan niet alleen om overheden, zoals OCMW's en gemeentebesturen, maar ook om particulieren en kmo's die al tot 100.000 euro kregen via het Garantiefonds. Maar ook de rest van hun geld zien ze terug, want de curatoren hebben voor hen 15 miljoen euro opzijgezet. Ook de gewezen werknemers krijgen zo goed als hun geld terug. De totale put die Jeroen Piqueur en co hebben gemaakt, wordt op 20 miljoen euro geschat. Intussen blijkt ook dat de curatoren in de drie procedures die ze hebben opgestart tegen de top van Optima Bank en de Nationale Bank ruim 15,8 miljoen euro vorderen.

