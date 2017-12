Schudden met de fles 14 Greg Van Avermaet 00u00 0

Zijn moeder had het gelezen in de kaarten: de eerste grote wielerklassieker die haar zoon zou winnen, zou Parijs-Roubaix zijn. Greg Van Avermaet (32) geloofde er niks van. Ja, hij had al twee keer gewonnen in de Tour en hij was tussendoor ook even olympisch kampioen geworden, maar in het Vlaamse voorjaar wilde het maar niet lukken. Al jaren was hij aan het jagen op die grote klassieker. "Ik greep er telkens nét naast", zegt Van Avermaet. "Maar plots pakte de mayonaise. De juiste mix van ervaring, hard trainen, zelfvertrouwen en geluk werkte." Mayonaise? Het leek meer ketchup, want na die jaren wringen en schudden met de fles kwam alles er plots tegelijk uit. Van Avermaet won meteen viér topkoersen - de Omloop, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Benieuwd wat er nog in de fles zit voor 2018... (BA)

