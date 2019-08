Exclusief voor abonnees Schrik niet als de robot u een koffie komt brengen 22 augustus 2019

"Kopje koffie, meneer, mevrouw?" Klanten van de Limburgse IT-keten Auva schrikken binnenkort misschien even als ze in de winkel deze vraag krijgen, want hij zal gesteld worden door een robot. 'Cruzr' (foto) is een verkoopassistent. De schattige witte robot zal de winkelbediende dus niet vervangen, maar bijstaan - wachtrijen beheren, klanten de weg wijzen, of dus een drankje aanbieden. "Zodat de verkoper zich kan focussen op het menselijk contact", klinkt het. Cruzr meenemen naar huis mag niet, maar je kan wel een andere 'humanoïde robot' kopen in de winkel. 'James' kan in huis geïntegreerd worden in 'smart living'-installaties, zoals het bedienen van de lichten of de tv. Voor zo'n robotbutler betaal je 2.999 euro. (LVKG)

