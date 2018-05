Schrijvers van basis naar tribune 11 mei 2018

In vergelijking met de 5-0-pandoering op Sclessin voerde Philippe Clement maar liefst vijf wijzigingen door in zijn elftal. Voor Siebe Schrijvers, tegen Standard nog in de basis, was zelfs geen plaats op de bank. Hij viel samen met Jere Uronen in laatste instantie af en moest de wedstrijd vanuit de tribune volgen. (KDZ)