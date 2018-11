Schrijvers uit voorzorg aan de kant 07 november 2018

00u00 0

Geen Siebe Schrijvers aan de aftrap. De aanvaller bleef uit voorzorg aan de kant nadat hij zaterdag in Genk gewisseld werd met een spierblessure. Echt veel hinder ervaart Schrijvers niet, want gisteren maakte hij de opwarming rond alvorens in de tribune plaats te nemen. Dit doet vermoeden dat hij zaterdag in Charleroi kan spelen. De ingevallen Vlietinck maakte een pijnlijke val op zijn nek na een kopduel. De rechterflank kwam slecht neer, maar houdt op het eerste gezicht geen schade over aan de harde smak. Hij kon de wedstrijd uitspelen. (TTV)