Schrijvers opnieuw in selectie 18 september 2019

Opnieuw geen Cools en Vossen in de wedstrijdselectie, waar Schrijvers wel weer deel van uitmaakt. De Limburger werd heropgevist, mede door het ontbreken van jonkies Van der Brempt en De Ketelaere. Zij komen morgenmiddag net als Kossounou in actie in de Youth League. De beloften van Club spelen om 15 uur tegen hun leeftijdsgenoten van Galatasaray op het veld van KV Oostende. (TTV)