Schrijvers met vierklapper bij debuut

Club Brugge won gisteravond zoals verwacht met grote cijfers zijn eerste oefenwedstrijd. Ongeveer 700 kijklustigen zagen het nieuwe blauw-zwart voor het eerst aan het werk, al zal de ploeg die eind juli in de Supercup zijn eerste officiële wedstrijd zal afwerken fel afsteken tegen het Club van gisteravond. Zo mochten een handvol trainees hun debuut vieren in de hoofdmacht en bleven een tiental A-kernspelers opzij. Vormer, Horvath en nieuwkomer Groeneveld genieten nog van hun vakantie, terwijl met Hubert, Dennis, de vertrekkende Limbombe, Nakamba, Poulain, Diaby, Vlietinck en nieuwkomer Letica nog acht spelers met blessures of kwaaltjes ontbraken. Nieuwkomers Rits en Schrijvers speelden wél elk 45 minuten. Die laatste liet zich meteen opmerken met vier knappe doelpunten. Revelatie vorig seizoen bij de beloften Openda deed dat met drie goals. Volgende zaterdag oefent Club een tweede keer op het veld van amateurclub KM Torhout. (TTV)

