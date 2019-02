Schrijvers, man-in-vorm "Deze Europa League leeft, hoor" 21 februari 2019

00u00 0

Zijn glimlach verraadde alles. Het speelse vingertje van coach Leko ten spijt. Toen Siebe Schrijvers braaf onthulde dat het "gameplan" van Club al klaar was, kreeg-ie meteen de vraag of hij in de basis start. "Ik hoop het", grijnsde hij. "En als ik moet invallen, zal ik mijn best doen." Zijn non-verbale communicatie had dan al het antwoord gegeven. Schrijvers is de voorbije weken incontournabel geworden. Onverwachts topschutter van blauw-zwart in eigen land. Dan is de volgende stap: scoren in Europa. "Ach, daar ben ik niet zo mee bezig. Zolang we ons maar plaatsen. Het mooie parcours dat we tot dusver in Europa hebben afgelegd, mogen we niet zomaar weggooien." Kiezen wilde hij dan ook niet doen - 't bleek moeilijker dan een leugentje om bestwil. "Ons hier kwalificeren of winnen op Anderlecht? (lacht) Beide matchen zijn heel belangrijk. Ik kán niet kiezen. Deze Europa League leeft hoor, in de groep. Iedereen wil zich tonen aan Europa. Daar zijn dit soort wedstrijden ideaal voor." (NP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Europa

sport

sportdiscipline

voetbal