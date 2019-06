Exclusief voor abonnees Schrijvers: "Hevig weerwerk geboden" 20 juni 2019

Als aanvoerder kon hij alleen maar trots zijn, vertelde Siebe Schrijvers. "Want we hebben hevig weerwerk geboden." Het volstond evenwel niet. "En dat is teleurstellend", aldus de Club-aanvaller. "Waren we in de tweede helft iets koelbloediger geweest, dan hadden we zelfs kunnen winnen. (zucht) We hadden Polen altijd moeten kloppen..." (PJC)