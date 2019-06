Exclusief voor abonnees Schrijvers: "Dan maar 6 op 6 pakken" 17 juni 2019

In voetbal kan alles. Althans, dat is waar de beloften zich aan optrekken - wat moeten ze anders zeggen? "Nu moeten we maar zes op zes pakken tegen Spanje en Italië", aldus aanvoerder Siebe Schrijvers, wellicht tegen beter weten in. "We moeten positief blijven. Als je er niet in gelooft, kun je er beter mee stoppen." Schrijvers besefte dat hij de wedstrijd in een beslissende plooi had kunnen leggen - hij miste de 0-2. "Ik deed alles goed, buiten de afwerking." Het lag niet alleen daaraan, vond Schrijvers: "We slikten collectief te makkelijk tegentreffers." Vooral de gelijkmaker zag er knullig uit. "Ik verloor de bal één seconde uit het oog, toen hij door de benen van Wout (Faes, red.) ging", omschreef keeper Nordin Jackers. "Daardoor was ik te laat om een stap te zeggen en kon ik er niet meer bij. Jammer, ik vond dat we beter waren." Elias Cobbaut sloot zich daarbij aan: "We verdienden te winnen. (zucht) Het waren klotedoelpunten." (PJC)

