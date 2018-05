Schrijver 007-boeken ziet einde van de 'Bond-girl' 22 mei 2018

Als het van Anthony Horowitz afhangt, schrijver van het laatste James Bond-boek 'Trigger Mortis', is er in de huidige maatschappij geen plaats meer voor de term 'Bond-girl'. Daarmee wordt naar de - steevast aantrekkelijke - tegenspeelsters van de held verwezen. Eind deze maand lanceert Horowitz een prequel op het door Ian Fleming geschreven eerste boek 'Casino Royale'. In een gesprek met de Britse krant 'The Daily Telegraph' noemt hij het een uitdaging om Bond en de vrouwen die hij ontmoet nog correct te portretteren. Sinds de Weinstein-affaire leven we immers in een tijd "waarin mensen snel op de tenen getrapt zijn", zegt hij. "Wanneer ik publiekelijk over Bond spreek, gebruik ik nooit de term 'Bond-girl'. Want die herleidt vrouwen tot objecten en is nu aanstootgevend."

