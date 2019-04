Exclusief voor abonnees Schrijfster Griet Op De Beeck heeft ongeval in Nederland 15 april 2019

De Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck is onderweg naar een lezing in Nederland betrokken geraakt bij een ongeval, melden Nederlandse media. De auto waarin ze zat, bestuurd door haar neef, sloeg op de A1 bij Hengelo over de kop. Het voertuig kwam op zijn dak tot stilstand in de berm. Als bij wonder kwam Op de Beeck er zonder zware verwondingen uit. Ze liet aan de krant 'AD' weten "oké" te zijn. De lezing ging - iets later dan gepland - gewoon door.