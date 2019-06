Exclusief voor abonnees Schrijfrobot neemt kindjes bij de hand 14 juni 2019

Een basisschool in Diest heeft versterking binnengehaald. Geen nieuwe leerkracht, maar een schrijfrobot. Leerlingen van het eerste en tweede leerjaar die moeite hebben met schrijven, worden voortaan bijgestaan door Sqriba, zoals het apparaat heet. Het enige wat ze moeten doen, is een magnetische pen vasthouden. Die stuurt hun hand in de juiste richting, zodat ze op een correcte manier letters en woorden vormen. Instructies krijgen ze via een hoofdtelefoon, terwijl ze op een tablet het resultaat zien. De Kleine Prins is de eerste Belgische school die de in Nederland ontwikkelde robot gebruikt. (VDWT)