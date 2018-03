Schrijf je oma in voor 'The Voice Senior' 09 maart 2018

Goed nieuws voor alle oudjes met fluwelen stembanden: er komt een versie van 'The Voice' voor senioren. Daarin wordt het podium uitsluitend vrijgemaakt voor 60-plussers met een straffe stem. Geen paniek voor de jonkies: ook 'The Voice van Vlaanderen' (voor zangtalenten tussen 17 en 59 jaar) en 'The Voice Kids' (voor kinderen tussen 7 en 14) keren terug.