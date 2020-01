Exclusief voor abonnees Schraalste oogst in 13 jaar voor Barça 27 januari 2020

Voor het eerst sinds 2003-2004 heeft Barcelona vier nederlagen achter zich na 21 speeldagen. Ondanks de trainerswissel ging Barça kansloos onderuit bij Valencia (2-0). De Catalaanse club heeft de afgelopen jaren, eerst onder Pep Guardiola en later onder Luis Enrique, hoge standaarden gezet. Doorgaans had Barcelona op dit punt in de competitie 50 punten of meer. De 43 na 21 speeldagen is de schraalste oogst in 13 jaar - uit de pre-Guardiola-periode. Drie gelijke spelen en een nederlaag in de laatste zes wedstrijden helpen Barcelona weinig in de titelstrijd. Het heeft geluk dat de andere clubs ook punten laten liggen. Het valt af te wachten hoe het experiment met nieuwe coach/ filosoof Quique Setién uitdraait. Die stond de ene dag tussen de koeien en de volgende op het trainingsveld van Barcelona. Zijn derde match met Barcelona was zijn slechtste tegen een door blessures geteisterd Valencia. Uitblinker Ter Stegen hield nog lang de schijn hoog. En Lionel Messi krijgt het niet altijd op zijn eentje gefikst. Elf doelpogingen, nul goals. Dat is hem nog nooit overkomen. (KTH)

