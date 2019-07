Exclusief voor abonnees Schouwbrand bij 34 graden 24 juli 2019

Het is moeilijk te geloven, maar de brandweerpost Zottegem moest gisteravond uitrukken voor een schouwbrand. In de Zottegemse deelgemeente Strijpen had een man er niets beter op gevonden dan bij deze temperaturen zijn schouw schoon te maken. Om het resultaat te bewonderen, stookte hij een vuurtje. In de schouw zat echter nog een nest van kauwen. De vallende takjes van het nest vatten vuur, waardoor de onfortuinlijke man de brandweer moest bellen. Ondanks een wielerwedstrijd in Strijpen waren de brandweermannen snel ter plaatse. In een mum van tijd hadden zij het vuur gedoofd.

