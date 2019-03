Schouderbreuk kost De Buyst voorjaar 11 maart 2019

Brute pech voor Jasper De Buyst. De 25-jarige renner van Lotto-Soudal werd op 35 kilometer van de finish van de openingsetappe in Parijs-Nice verrast door een felle rukwind. "Ik kon de voor mij vallende Martijn Tusveld nog wel ontwijken, maar werd vervolgens vol in de flank geraakt door een andere renner", legde hij uit. De Buyst sloeg hard tegen het asfalt en brak daarbij zijn linkerschouderblad. Vandaag ondergaat hij op het thuisfront een bijkomende CT-scan, maar zijn voorjaar zit er zeker op. Daarmee ziet Lotto-Soudal na Jelle Wallays (val in Ronde van San Juan) een tweede belangrijke pion in de 'Vlaamse kern' uitvallen. Ook spurttroef Caleb Ewan zal in Milaan-Sanremo dus niet kunnen rekenen op De Buyst. "Ik keek er echt naar uit om in Parijs-Nice onze lead-outautomatismen verder te verfijnen. Uiteraard zijn er nog andere jongens die me in goeie positie naar de sprint kunnen loodsen, maar in zijn specifieke functie is Jasper toch redelijk onvervangbaar", aldus de Australiër. "Even afwachten nog hoelang hij precies buiten strijd zal zijn. Maar ik hoop na mijn break, volgend op de Primavera, opnieuw op hem te kunnen rekenen in de Ronde van Turkije en de Giro." (JDK)

