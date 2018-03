Schotse whiskyclub waar je ook logeert 31 maart 2018

Op het afgelegen eiland Raasay heeft de exclusieve whisky-distilleerderij Isle of Raasay Distillery de deuren geopend, de enige distilleerderij in Schotland die ook een luxeverblijf huisvest. Er is maar één manier om in de vijf slaapkamers te overnachten: door lid te worden van de Na Tùsairean Club. Het lidmaatschap is voorbehouden aan duizend leden en kost 285 euro voor één jaar of 2.275 euro voor tien jaar. Voor die prijs kun je één keer per jaar stijlvol overnachten met het Schotse vasteland aan de ene kant en het prachtige eiland Skye aan de andere, en genieten van de ruige vergezichten waar Schotland zo bekend om staat. Bovendien krijg je elk jaar één fles Isle of Raasay Single Malt.

