Exclusief voor abonnees Schotse wet wil gratis tampons 27 februari 2020

Het Schotse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om maandverband en tampons voortaan gratis aan te bieden in ontmoetingscentra, jeugdclubs en apotheken.

Volgens Monica Lennon, auteur van het voorstel, zou de wet een "mijlpaal betekenen voor het normaliseren van menstruatie". Schotland zou als eerste ter wereld tampons en maandverband gratis beschikbaar stellen voor álle vrouwen. Momenteel is dat al het geval in scholen en universiteiten.

De maatregel zou naar schatting ruim 28 miljoen euro per jaar kosten.

