Schotenaar krijgt 30 jaar Voor IS-moord 30 maart 2018

De 38-jarige Arben Imishti uit Schoten is door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij dook in november 2014 op in een filmpje van IS, waarin te zien was hoe hij onder bevel van 'Jihadi John' een Syrische soldaat executeerde. Het was hetzelfde filmpje waarin ook de Amerikaanse journalist Peter Kassig werd gedood. Schotenaar Imishti kon geïdentificeerd worden op basis van een foto in het rijksregister, en hij werd ook herkend door zijn zus. De dertiger was niet aanwezig gisteren. Volgens zijn familie zou hij al overleden zijn, maar het parket zegt dat daar geen bewijs van is. Hoe hij destijds radicaliseerde in België, is niet geweten. (TVDZM)