Exclusief voor abonnees Schoten gelost met alarmpistool in station, verdachte opgepakt door politie 26 juli 2019

00u00 0

In het station van Oostende zijn woensdag in de late namiddag verschillende schoten gelost en brak paniek uit. Verschillende reizigers renden het stationsgebouw uit en de politie kwam massaal ter plaatse. Er is een verdachte gearresteerd, bevestigt het parket van Brugge.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis