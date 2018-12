Schop onder onze kont, en we vinden het nog leuk ook 17 Frances Lefebure 27 december 2018

'Make Belgium Great Again'. De titel klonk Amerikaans en megalomaan, maar kijk: met kleine ingrepen hééft Frances Lefebure (30) dit land inderdaad een beetje beter gemaakt. Er circuleren meer drinkbussen (goed voor het milieu). Er werd geleerd hoe je een medemens kan reanimeren (goed voor iedereen, al hebben we het hopelijk nooit nodig). Er kwamen meer orgaandonoren, er kwamen minder irritante middenvakrijders. Normaal worden daar dure en ernstige overheidscampagnes voor ingezet, maar Frances had niet meer nodig dan haar heerlijk naturel om ons een schopje onder de kont te geven dat we nog leuk vonden ook. Dat 2019 nog veel meer Frances brengt, is dan ook goed nieuws: ze heeft onder andere een rol in de veelbelovende VTM-reeks 'Studio Tarara' en er komt een tweede seizoen van 'Make Belgium...' Great job, Frances. Great job. (NV)

